Debat Duurzaam Doen met Stoffer (SGP) en Dik-Faber (CU) live op RD.nl

Klimaatverandering raakt veel mensen, vaak ook nog eens de kwetsbaarsten. Kamerleden van ChristenUnie en SGP en een lid van GroenLinks gaan woensdagavond in Amersfoort met elkaar in debat over duurzaamheid.

Het debat vindt plaats in het gebouw van het Hoornbeeck College in Amersfoort en begint om 18.30 uur.

Ook het middagdeel van het programma is live te volgen. ‘s Middags spreken Willem de Potter, voorzitter van het College van Bestuur van het Hoornbeeck College, de Amersfoortse predikant ds. W. Visscher en weerman Reinier van den Berg.

Live

Reformatorische scholen ondertekenen manifest over duurzaamheid