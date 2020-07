Deal van ziekenhuizen en verzekeraars over coronakosten

Ziekenhuizen krijgen „een passende vergoeding” voor de extra kosten en misgelopen inkomsten door de coronacrisis. Ze hebben daarover een akkoord bereikt met de zorgverzekeraars. „Het kan hierbij om enkele miljarden euro’s gaan”, meldden de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De afspraken moeten in de komende maanden verder worden berekend en verfijnd.

„De belofte is dat er geen ziekenhuis in het rood komt als gevolg van corona”, laat NVZ-voorzitter Ad Melkert weten. De ziekenhuizen doen ook een beroep op de minister van Volksgezondheid om te helpen.

Doel van de steunmaatregelen is te garanderen dat de ziekenhuiszorg op peil blijft. „Ziekenhuizen kunnen zich hierdoor weer volledig richten op het verder op gang brengen van de reguliere zorg”, aldus voorzitter Dirk Jan van den Berg van Zorgverzekeraars Nederland.

Mirjam van Velthuizen zegt namens het bestuur van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) blij te zijn met de overeengekomen hulp, maar wijst erop dat de academische ziekenhuizen daardoor nog niet uit de financiële zorgen zijn. „Tijdens de Covid-crisis was de zorg voor patiënten met corona de hoogste prioriteit. Klinisch en labonderzoek lagen nagenoeg stil. Met hoge kosten als gevolg. Hierover gaan we in gesprek met het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), samen met VWS (Volksgezondheid).”