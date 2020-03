De zon komt naar ons toe, de lente begint

De zon steekt vrijdag de evenaar over. Hij komt boven het noordelijk halfrond en daarmee begint ons voorjaar. De astronomische lente start vrijdagochtend om 04.49:28 uur Nederlandse tijd. Dag en nacht duren nu ongeveer even lang. Dat heet de equinox. Voor weerkundigen is de lente overigens al op 1 maart begonnen.

De lente begint zonnig en fris, zegt weerdienst Weeronline, met een oostenwind en temperaturen rond 10 graden.

De lente duurt tot zaterdag 20 juni. Op die dag om 23.43 uur staat de zon op zijn noordelijkste punt aan de hemel, het dichtst bij ons. Dan begint de zomer.