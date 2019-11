De Wijkwieg: veilige haven voor kwetsbare moeders

Opvanglocatie De Wijkwieg in Genemuiden opent 1 oktober 2020 haar deuren voor jonge, kwetsbare moeders. „Met de juiste begeleiding kunnen deze vrouwen zelf voor hun baby zorgen”, zegt Sander Brouwer, een van de initiatiefnemers voor de opvang.

„Het is goed dat veel mensen –juist in de Week van het Leven– voor het ongeboren leven in de bres springen, maar ik wilde ook graag wat concreets doen voor zwangere vrouwen in moeilijke omstandigheden.” Brouwer en zijn vrouw kwamen in contact met drie andere Genemuidenaren die dezelfde wens hadden. Samen werken ze aan de realisatie van een opvanglocatie in Genemuiden.

„Per jaar worden zo’n 22.000 kinderen uit huis geplaatst. Als je vroeg hulp inzet, kun je ervoor zorgen dat moeders toch zelf hun kind kunnen opvoeden.” Brouwer ziet dat vrouwen die al een uithuisplaatsing hebben meegemaakt, soms het advies krijgen een abortus uit te voeren. „Dat zou niet zo moeten zijn. Vaak is de baby niet ongewenst, maar zijn de omstandigheden dat wel.

Veel moeder-kindhuizen zijn gericht op een specifieke doelgroep of stellen aanvullende eisen. „Daardoor vallen sommige vrouwen buiten de boot. Wij willen juist hen een plaats bieden.”

Cruciaal

De stichting sloot zich aan bij de campagne Kansrijke Start die het ministerie van Volksgezondheid in 2018 lanceerde. Daarin wordt aandacht gevraagd voor het belang van de eerste duizend dagen van een kind. „Een onveilige of instabiele thuissituatie in die periode brengt echt levenslang schade aan. De campagne paste goed bij de visie die wij hadden en daarom hebben we ons daarbij aangesloten.”

De moeders krijgen in drie fases in De Wijkwieg persoonlijke begeleiding en hulp bij de opvoeding van hun kind. „In de eerste fase leren we de moeders de emoties van hun baby te begrijpen en de hechting tussen moeder en kind zo goed mogelijk te laten verlopen.” Na de eerste fase verhuist de moeder naar een ander gedeelte van het gebouw. „Daar wordt verder gewerkt aan de hechting en worden de moeders gecoacht om weer op zichzelf te kunnen wonen.”

In fase drie gaat de moeder met haar kind –op een interne of externe locatie– zelfstandig wonen. „De vrouwen krijgen dan nog wel zorg in de vorm van ambulante begeleiding en ze kunnen altijd terugvallen op ondersteuning.” Daarnaast wil De Wijkwieg iedere moeder een maatje geven, met wie ze een vertrouwelijke relatie kunnen opbouwen.

Het feit dat de opvanglocatie in Genemuiden gevestigd is, duidt Brouwer positief. „We zijn afhankelijk van de lokale gemeenschap; daar moeten de giften en de vrijwilligers vandaan komen. In Genemuiden is de maatschappelijke betrokkenheid groot; al 120 mensen hebben aangegeven iets voor De Wijkwieg te willen betekenen.”