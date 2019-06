„De wens van de leden was klip en klaar”

"Toen we eenmaal wisten wat de uitslag van het referendum was, was het klip en klaar. Niemand had er vooraf eigenlijk op gerekend dat er zo’n overweldigende meerderheid voor het pensioenakkoord zou zijn.” Dat zegt Eddy Kokhuis van de sectie Onderwijs van het ledenparlement van de FNV.

Volgens Kokhuis en zijn medeparlementslid Ellen Scholten was er zaterdagmorgen nog veel discussie over het akkoord. "Het was spannend. We moesten nog maar zien hoe het zou aflopen", aldus Kokhuis, zelf voorstander van het akkoord.

Het ledenparlement kreeg zaterdag pas na een hele ochtend vergaderen te horen hoe de FNV-leden hadden gestemd: driekwart was voor het pensioenakkoord. Zodoende konden zij in de ochtend zonder enige druk van buitenaf overleggen. Scholten: "Maar het referendum was heel duidelijk: zo willen de leden het."

Met name bondsleden uit de haven en het vervoer houden veel bezwaren tegen het gesloten akkoord. Een deel van hen heeft dan ook tegengestemd. Zij vinden dat er niet voldoende is geregeld voor de zware beroepen en ze willen eerder met pensioen. In totaal stemde minder dan een kwart van de parlementsleden zaterdag tegen.

"Ook bij de senioren bleven enkele leden vastbesloten tegen", meldt Ronald Plokker van de sectie Horeca. "Maar over zo’n uitslag kun je eigenlijk niet meer discussiëren. Het is allemaal keurig netjes gegaan en het was helder. Je moet als parlementslid verder kunnen kijken dan alleen naar je eigen achterban."

Het groepje FNV-leden dat zaterdag naar Apeldoorn reisde om hun tegenstem nog eens te laten horen, was teleurgesteld over het besluit van het ledenparlement. "Er is hier iets besloten waar we over dertig jaar nog last van kunnen hebben. Onze kinderen en kleinkinderen krijgen te maken met een pensioenstelsel dat niet meer lijkt op de prima regeling die we hadden", vinden zij. "Onze voorzieningen zijn verkwanseld."