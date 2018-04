De Vries vertelt over band met Cor van Hout

In de strafzaak tegen Willem Holleeder stond maandagochtend in de eerste anderhalf uur van het getuigenverhoor van Peter R. de Vries vooral diens verstandhouding met Heinekenontvoerder Cor van Hout centraal. Op vragen van Holleeders advocaat Sander Janssen deed de misdaadverslaggever uitvoerig uit de doeken hoe tussen hem en Van Hout na de geruchtmakende ontvoering langzaam maar zeker een steeds inniger band ontstond, die bleef bestaan toen Van Hout in de cel belandde.

In tegenstelling tot Astrid en Sonja Holleeder en Sandra den Hartog, die belastend over Willem Holleeder hebben verklaard, getuigt De Vries niet vanuit een afgeschermde getuigencabine. Hij zit in de zaal, recht tegenover de rechtbank, met ‘de Neus’ een paar meter schuin achter zich.