De Vries om veiligheid met tape naar media

Peter R. de Vries is vorige week uit veiligheidsoverwegingen naar de pers gestapt met de opname van het telefoongesprek dat hij in 2011 met Willem Holleeder voerde. Dat zei de misdaadverslaggever in zijn getuigenverhoor tijdens de vijftigste dag van de strafzaak tegen Willem Holleeder.

Volgens De Vries kon hij niet goed inschatten of het gevaarlijk zou zijn als hij de band in handen van justitie zou stellen. „Het is een gesprek waarin Holleeder voortdurend benadrukt dat hogere machten in het spel zijn die hij ook niet in de hand heeft, dat zijn leven in gevaar kan komen en ik nog geen duizendste weet van wat werkelijk in het wereldje speelt. Ik wist niet wat de eventuele gevolgen konden zijn.”

De misdaadverslaggever besloot de zaak rond de tape vooraf bekend te maken om een eventuele bedreiging „min of meer stuk te maken”.