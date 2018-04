„De Vries desnoods dwingen te getuigen”

De advocaten van Willem Holleeder en het Openbaar Ministerie (OM) vinden dat Peter R. de Vries desnoods moet worden gedwongen maandag en donderdag te komen getuigen in het proces tegen ‘De Neus’.

Dit bleek maandag bij aanvang van de zitting. Advocaat Sander Janssen was net als de rechtbankvoorzitter „verbaasd” over het vertrek van De Vries, maar zei het niet los te kunnen zien van wat eerder bij de onderzoeksrechter gebeurde. „Daar vond hij al dat de regels die voor iedereen gelden, niet voor hem golden. We zien hier hetzelfde. Wie in dit gebouw door de beveiliging wil, moet zijn schoenen uittrekken. Dat doen wij als advocaten ook.”

Janssen zei eerder bij de onderzoeksrechter te hebben gevraagd De Vries te gijzelen toen hij daar weigerde vragen te beantwoorden. Dat verzoek lieten de verdedigers van Holleeder vallen toen de misdaadverslaggever wel bereid was in de rechtszaal te getuigen. Janssen noemde de ondervraging en getuigenis van De Vries „van groot belang” voor het proces.

Volgens de strafpleiter moet een sterk appel op De Vries worden gedaan alsnog te komen getuigen. Weigert hij dat, dan moet De Vries met een zogenoemd ‘bevel medebrengen’ worden gedwongen.

De aanklagers schaarden zich achter het standpunt van Janssen. De rechtbank heeft de zitting onderbroken voor beraad.