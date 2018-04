De Vries: ‘berekenend’ contact met Holleeder

Peter R. de Vries onderhield na de moord op Heinekenontvoerder Cor van Hout in 2003 „berekenend’ contact met Willem Holleeder. Hij wilde ,,niet meegaan” in wat iedereen riep over de mogelijke rol van ‘de Neus’ bij de gewelddadige dood van Van Hout, maar sloot ook zijn ogen niet voor de mogelijkheid dat hij te maken had met de moordenaar van zijn vriend.

Dat zei De Vries maandag tijdens de eerste dag van zijn getuigenverhoor. „Keep your friends close, but keep your enemies closer”, aldus de misdaadverslaggever tijdens zijn ondervraging door de verdediging van Willem Holleeder. „Ik was goed bevriend met Van Hout, die was gebrouilleerd met Holleeder. Het was zaak enigszins in de buurt van Holleeder te zijn.” Voor zijn veiligheid, maar ook professioneel gezien, zei hij. „Als misdaadverslaggever had ik er ook belang bij.”

Anders dan Astrid en Sonja Holleeder eerder dit proces liet De Vries zich tijdens de ondervraging niet meeslepen door emoties. Eenmaal wilden de tranen op, toen hij vertelde dat hij Cor van Hout een maand voor diens gewelddadige dood beloofde voor zijn kinderen te zorgen als er onverhoopt iets mocht gebeuren. „Ik vind dat nog steeds moeilijk om te vertellen”, zei hij met een brok in zijn keel.

Door de belofte kwam hij vaker over de vloer bij Sonja Holleeder, de echtgenote van Van Hout, en ontmoette hij ook Astrid Holleeder regelmatig. Dat contact verbeterde door de jaren heen, zei hij. „Het was een geleidelijk proces, waarin van twee kanten aanvankelijk sprake was van enige reserve. Zij waren bang dat Willem zou horen dat ze contact met mij hadden. Omgekeerd vertelde ik niet over de vermoedens die ik over Willem had.”

Gaandeweg ontstond meer vertrouwen. „Er werd mij steeds meer verteld en ik durfde steeds meer te vragen”, aldus De Vries. Uiteindelijk legde hij namens hen in februari 2013 het eerste contact met het OM en hield hij daarna vinger aan de pols. „Om de voortgang te bewaken.” Zijdelings was hij ook bij het boek ‘Judas’ van Astrid Holleeder betrokken, zei hij. „Ik heb tips gegeven en de eerste hoofdstukken van commentaar voorzien.”

Het verhoor van De Vries gaat op een nader te bepalen datum verder. Het proces wordt 18 mei voortgezet.