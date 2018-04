De Vries: ‘berekenend’ contact met Holleeder

Peter R. de Vries onderhield na de moord op Heinekenontvoerder Cor van Hout in 2003 „berekenend” contact met Willem Holleeder. Hij wilde „niet meegaan” in wat iedereen riep over de mogelijke rol van ‘de Neus’ bij de gewelddadige dood van Van Hout, maar sloot ook zijn ogen niet voor de mogelijkheid dat hij te maken had met de moordenaar van zijn vriend.

Dat zei De Vries maandag tijdens de eerste dag van zijn getuigenverhoor. „Keep your friends close, but keep your enemies closer”, aldus de misdaadverslaggever tijdens zijn ondervraging. „Ik was goed bevriend met Van Hout, die was gebrouilleerd met Holleeder. Het was zaak enigszins in de buurt van Holleeder te zijn.” Voor zijn veiligheid, maar ook professioneel gezien, zei hij. „Als misdaadverslaggever had ik er ook belang bij.”