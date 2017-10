De vermissing van Anne Faber

Anne Faber (25) uit Utrecht verdween twee weken terug na een fietstocht. De politie maakte donderdag bekend op een specifieke plaats in Zeewolde naar haar lichaam te zoeken. De belangrijkste ontwikkelingen sinds haar verdwijning.

Vrijdag 29 september. Ondanks slecht weer vertrekt Faber rond 17.00 uur op haar zwarte opoefiets voor een fietstocht. Vijf kwartier na haar vertrek stuurt ze een WhatsApp-bericht aan haar vriend dat ze in Hollandsche Rading is. Rond 18.50 uur stuurt ze hem een verregende selfie vanuit Baarn. Nadien is niets meer van haar vernomen.

Zaterdag 30 september. In de nachtelijke uren schakelt de familie de politie in. De familieleden melden dat geen redenen bestaan om aan te nemen dat zij uit beeld wilde verdwijnen. Ze komt die zaterdag niet opdagen bij een afspraak in Amsterdam. Er wordt een opsporingsbericht verspreid en een rechercheteam samengesteld.

Zondag 1 oktober. Op basis van telefoongegevens wordt onder meer met honden in een gebied bij Soest gezocht. Ook rond Paleis Soestdijk wordt gespeurd.

Dinsdag 3 oktober. Vermoedelijk heeft de vrouw een ANWB-route gefietst, van Soest richting De Bilt, mogelijk op weg naar huis. In Huis ter Heide, gemeente Zeist, wordt een jas gevonden.

Donderdag 5 oktober. De jas blijkt van Faber. In een vijver in het Blookerpark in Huis ter Heide wordt ook haar fiets teruggevonden.

Vrijdag 6 oktober. In het Blookerpark vindt de politie een rugzak die waarschijnlijk aan Faber toebehoort. De vijver wordt leeggepompt.

Maandag 9 oktober. De 27-jarige Michael P. wordt aangehouden voor betrokkenheid bij de vermissing. De man zit een lange celstraf uit voor de gewelddadige verkrachting van twee meisjes van zestien en zeventien jaar. Hij verblijft in de forensisch psychiatrische afdeling van een kliniek in Den Dolder om zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. Zoekacties in het gebied rond de kliniek leveren niet direct resultaat op.

Woensdag 11 oktober. Een grootschalige zoekactie vindt plaats in Zeewolde (Flevoland). Daarbij worden onder meer honden, een helikopter en ME’ers ingezet. Verdachte Michael P. heeft in Zeewolde gewoond. De zoekactie wordt gestaakt wanneer het donker wordt, maar het gebied wordt afgezet met hekken en ME’ers blijven achter voor bewaking.

Donderdag 12 oktober. De politie heeft een vermoeden waar het lichaam van Anne Faber verborgen is. Op een zeer specifieke plek in het buitengebied van Zeewolde, aan het Nulderpad, wordt nader onderzoek gedaan. De verwachting is dat haar lichaam donderdag zal worden gevonden. De familie van de vrouw is ingelicht. Het onderzoek gebeurt zorgvuldig, zodat geen sporen worden vernietigd, meldt de politie.