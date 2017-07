De ”veearts” verdient vandaag vooral aan katten en honden

Een van de erfbetreders op de boerderij is de dierenarts. Hij –steeds vaker zij– komt regelmatig op bezoek, niet zozeer om zieke dieren te behandelen maar vooral om te voorkomen dat het vee gezondheidsproblemen krijgt.

Vroeger belde een boer de veearts alleen in noodgevallen: een moeilijke verlossing, trommelzucht (opeenhoping van gas in de pens van de koe, wat kan gebeuren als een dier in het voorjaar veel eiwitrijk gras eet) of melkziekte (acuut calciumtekort in het bloed bij koeien die kort na het kalven veel melk geven).

Tegenwoordig is de dierenarts min of meer kind aan huis. Afnemers –bij melkkoeien de zuivelfabriek en bij varkens de slachterij– eisen dat boeren samen met hun dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan opstellen. Op melkveebedrijven komt die minimaal één keer per kwartaal langs om te kijken of de koeien gezond zijn en wat de boer eraan doet om dat zo te houden. Varkenshouders krijgen elke maand bezoek. Voor het gebruik van medicijnen, met name antibiotica, gelden strenge voorwaarden.

Volgens een recent rapport van de Rabobank is het aantal dierenartsen de afgelopen 25 jaar met ruim 60 procent toegenomen. Het zijn er meer dan 4400, van wie bijna de helft vrouw is. De meeste dierenartsen werken bij een van de 1200 praktijken, andere houden in dienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toezicht in slachterijen of op Schiphol.

Nederlanders gaan steeds vaker met hun honden, katten en konijnen naar de dierenarts. Van de omzet in de branche komt inmiddels 56 procent voor rekening van deze gezelschapsdieren. Daarna volgt rundvee met 22 procent. Grote praktijken zijn hypermodern en doen nauwelijks onder voor een ziekenhuis. Dierenhospitaal (what’s in a name!) Visdonk bijvoorbeeld beschikt over operatiekamers met echo, röntgenapparatuur en voorzieningen voor endoscopisch onderzoek.

Op zaterdag 7 oktober houden veel praktijken open huis tijdens het landelijke evenement Binnen bij de dierenarts.

zomerserie Rondom de boerderij

Fotograaf Gert van den Bosch is geboeid door het leven en werken op en rondom boerderijen. In deze serie een selectie uit zijn collectie. Dit is deel 3: de dierenarts. >>rd.nl/boerderij

Gert van den Bosch over de foto’s

„Dierenarts Patricia van Ginderen en boer René de Hoon proberen hier een koe na het kalven weer aan het eten te krijgen. Ze sonderen het dier: de maag van de koe wordt gevuld met water, zo’n 30 liter. Terwijl ik op Patricia wachtte, om mee te gaan naar een boerderij, zag ik in de kliniek dierenarts Gianni Gevers bezig met de gebitsreiniging van een hondje. Mag ik even meekijken? vraag ik op zo’n moment. Als ik bij operaties mag zijn om te fotograferen, luistert het nauw met de hygiëne, maar bij een gebitsreiniging valt dat mee.

Op een ander moment zag ik hoe de maag van een paard werd leeggeschept. Ruim 20 kilo onverteerd voedsel werd eruitgehaald. De doorgang van de maag naar de darmen was afgesloten door een haarbal, waardoor het paard niet meer kon eten.”