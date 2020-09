De Unie: belofte koopkrachtstijging volstrekt ongeloofwaardig

Verhalen over de stijgende koopkracht zijn volstrekt ongeloofwaardig. Daarmee speelt de politiek mooi weer, betoogt vakbond De Unie in een reactie op de miljoenennota. Volgens de bond worden werkgevers en werknemers door de crisis hard geraakt en schieten verschillende gemeentelijke en provinciale belastingen omhoog. „Dat voelt iedere Nederlander direct in de portemonnee”, zo klinkt het.

De Unie-voorzitter Reinier Castelein voorziet dat de grootste klappen nog moeten komen. „In 2021 loopt de werkloosheid torenhoog op. Honderdduizenden mensen die hun baan kwijt raken gaan er dus op achteruit. De Kamer van Koophandel raadt ondernemers aan op tijd met hun bedrijf te stoppen. De dekkingsgraden van pensioenfondsen staan onder toenemende druk. We staan voor een onzekere toekomst”, zo somt hij op.

Gelet ook op de beperkende maatregelen omtrent corona stevent Nederland af op een „extreem uitdagend” jaar. „Het omgaan met de crisis begint met de erkenning van de feiten. Dat doet het kabinet onvoldoende”, aldus Castelein.