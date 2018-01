De Telegraaf viert 125e verjaardag

De Telegraaf bestaat 125 jaar. Om dat te vieren, komt de krant dinsdag, op de eerste verschijningsdag van het nieuwe jaar, met een speciale feestbijlage „boordevol verhalen over onze roemruchte journalistieke geschiedenis”.

De Telegraaf verscheen op 1 januari 1893 voor het eerst. In de opening schrijft de krant dat ze zich „een niet onwelkome gast” voelt bij het Nederlandse publiek. Verder staan er berichten over onder meer politieke onrust in Frankrijk, de inzet van het leger bij rellen in Friesland. Ook schrijft De Telegraaf over een demonstratie van werklozen in Zutphen, een „imitatie van alle grootsteedsche dingen”. De betogers staan overigens niet bekend „als de ijverigste werkzoekers”, concludeert de verslaggever.

„Een mijlpaal waar we trots op zijn, en dat willen we graag met u vieren”, schrijft hoofdredacteur Paul Jansen in het voorwoord van de feestbijlage. „We kijken met gepaste trots achterom en richten de blik nu weer op de toekomst. Want er is veel te doen”, besluit de hoofdredacteur.

In de 64 pagina’s tellende bijlage worden onder meer de relatie met het koningshuis besproken, vertellen oud-hoofdredacteuren over hun ervaringen zoals bij de moord op Pim Fortuyn en wordt de geschiedenis van de misdaadverslaggeving in de krant toegelicht. Ook leggen mensen uit dat een publicatie in De Telegraaf enorme gevolgen kan hebben en is er een interview met krantenbezorger Marcel van Damme ofwel ‘Mister De Telegraaf’.

Sinds die eerste editie verscheen het dagblad meer dan 40.000 keer. Met een dagelijkse oplage van ongeveer 400.000 kranten is De Telegraaf het grootste dagblad van het land.