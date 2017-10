De Telegraaf stapt uit Blendle Premium

De Telegraaf trekt zich terug uit de onlinekiosk Blendle Premium. Dat is een dienst waar Blendle-klanten zich voor 10 euro per maand abonneren op een dagelijkse selectie van twintig artikelen uit kranten en tijdschriften. Losse artikelen uit de krant blijven nog wel via Blendle te koop.

Blendle-oprichter Alexander Klöpping schrijft op zijn blog het vertrek van De Telegraaf jammer te vinden („Om in Telegraaftermen te spreken: We zouden jullie HORROR-VERTREK AFSCHUWELIJK en VERSCHRIKKELIJK vinden”), maar wijst erop dat er artikelen uit Time Magazine, The New Yorker en Vanity Fair voor in de plaats komen.

De Telegraaf bevestigt het vertrek uit Blendle Premium. Het levert te weinig op, zowel financieel als wat aantrekken van nieuwe lezers betreft, zegt een woordvoerster.