De 'superbaas' die voor iedereen klaar staat

In Garderen wonen veel aardige en behulpzame mensen. Eén steekt er echter met kop en schouders bovenuit, vinden Veluwenaren tot ver in de omtrek: Spareigenaar Dick van de Beek.

De baas van de buurtsuper staat al jaren in de wijde omgeving bekend als een altruïst, een onbaatzuchtige dorpsgenoot die dag en nacht voor anderen klaarstaat. Menig inwoner van Garderen heeft dat ondervonden, vooral ook zij die wat minder vast ter been zijn.

Het thuisbrengen van de boodschappen is wel het minste wat Van de Beek doet. Een vluchtig belrondje in het dorp maakt duidelijk dat de neuzen van de 2200 inwoners tellende gemeenschap dezelfde kant op staan als het gaat om hun mening over hem. De voorraad superlatieven is evenredig aan de volle schappen van de bescheiden supermarkt.

Want ook dat is opvallend. Lege vakken zijn er in de dorpswinkel niet te vinden, ondanks dat de hamsterwoede ook de Garderenen niet vreemd is. „We hebben het inderdaad extreem druk”, vertelt de ‘superbaas’. Daar komt bij dat hij samen met zijn vrouw Sjanie alles ontsmet in en rond de winkel. „Bij de ingang kunnen de mensen hun handen desinfecteren. We hebben daar een soort ontsmettingsveld ingericht. Gebruikte winkelwagentjes staan buiten op een aparte plek. Als wij ze hebben schoongemaakt, komen ze in de rij waar klanten ze mogen pakken. Zelf heb ik voor de kassa’s een spatscherm van plexiglas gemaakt, zodat de caissières veilig hun werk kunnen doen.”

Angstige consumenten, want ook die zijn er in Garderen en omgeving, krijgen een speciale behandeling. „We hadden laatst een man die het ingepakte brood niet wilde aanraken uit angst voor besmetting. Dan stoppen wij het in zijn tas. Of iemand die niet naar binnen durft als er ook andere klanten aanwezig zijn. Voor hem hebben we de winkel een kwartier eerder geopend en nadat hij binnen was direct achter hem afgesloten. Gisteren was er een man van buiten het dorp die zijn boodschappen bij ons had besteld, maar te bang was om ze op te halen in de winkel. We hebben de bestelling netjes op de parkeerplaats gezet. Op de motorkap van zijn auto heeft hij vervolgens het verschuldigde bedrag gepind.”

Thuisbezorgen doet Dick ook. En daarna ontsmet hij niet alleen de deurknop van de woning, maar laat hij ook nog wat extra desinfecteermiddelen achter. Zeggen zijn klanten.

In Garderen lopen ze niet naar de pomp, maar naar de Spar. Een dorpsgenoot in de problemen, op de grond gevallen of stroomuitval? Dan klinkt het: „Bel Dick van de Beek maar.” Dat komt ook omdat hij brandweercommandant is en op zondag bhv’er in de hersteld hervormde gemeente.

Zijn motivatie? „Deze gemeenschap houdt ons al 25 jaar in leven. Dan mag je ook wel wat terugdoen.”