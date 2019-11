De slachtoffers van de Decembermoorden

De rechter in Paramaribo doet vrijdag uitspraken in het proces van de Decembermoorden van 1982. De slachtoffers om wie alles in deze zaak draait, waren:

Soerendre Rambocus (29): voormalige legerofficier die zich tegen Bouterse had verzet en een tegencoup pleegde in maart 1982. Rambocus werd in november 1982 veroordeeld tot twaalf jaar cel.

John Baboeram (31): advocaat, onder meer in de zaak-Rambocus

Bram Behr (31): journalist.

Cyrill Daal (46): voorzitter grootste vakcentrale, De Moederbond. Leidde protesten en stakingen tegen militair bewind. Bouterse kondigt kort voor Decembermoorden aan dat Daal de rekening gepresenteerd zal krijgen.

Kenneth Gonçalves (42): advocaat, eveneens in zaak-Rambocus.

Eddy Hoost (48): advocaat en ex-minister van Justitie, eveneens advocaat in zaak-Rambocus.

André Kamperveen (58): eigenaar Radio ABC en ex-minister van Cultuur en Sport.

Gerard Leckie (39): universitair docent.

Sugrim Oemrawsingh (42): universitair docent, verdacht van voorbereiding van coup tegen Bouterse.

Leslie Rahman (28): journalist.

Harold Riedewald (49): advocaat, eveneens in zaak-Rambocus.

Jiwansingh Sheombar (25): sergeant, kompaan en ondergeschikte van Rambocus, medeverdachte in proces rond tegencoup 1982.

Jozef Slagveer (42): journalist

Robby Sohansingh (37): zakenman, door militairen verdacht van betrokkenheid bij tegencoup

Frank Wijngaarde (43): journalist en Nederlands staatsburger, werkzaam bij Radio ABC.