De Roy van Zuydewijn daagt Margarita opnieuw

Edwin de Roy van Zuydewijn, de ex-man van prinses Margarita, daagt zijn ex opnieuw voor de rechter. Hij zegt sterke aanwijzingen te hebben dat zij de rechterlijke macht in het verleden onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd over haar inkomsten en haar vermogen. Ze zou leven van 1200 euro per maand, was haar verhaal, en kon op basis daarvan volgens de rechtbank en het gerechtshof geen partneralimentatie betalen.

„We hebben sterke aanwijzingen dat mevrouw De Bourbon de Parme de rechtbank en het hof onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd”, zegt zijn advocaat tegen EenVandaag. Zo zou de prinses onlangs zonder hypotheek een woonboerderij in Wassenaar hebben gekocht voor 1,65 miljoen euro. De Roy van Zuydewijn wil daarom met terugwerkende kracht partneralimentatie van Margarita.

„Mijn cliënt heeft het heel moeilijk gehad, is nu afhankelijk van giften, heeft als een nomade geleefd de afgelopen jaren. Maar er zit ook een principiële kant aan. Mevrouw is onderdeel van de koninklijke familie, heeft blijkbaar een riant familievermogen, leeft daar op een koninklijke wijze van, of in ieder geval op zeer riante wijze. Hoeven deze mensen geen partneralimentatie te betalen?”, aldus advocaat Royce de Vries tegen EenVandaag. Hij heeft een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank in Den Haag en wil behalve Margarita ook haar moeder prinses Irene oproepen om te getuigen.

De Roy van Zuydewijn en Margarita waren vijf en een half jaar getrouwd. Hun scheiding in 2006 ging gepaard met veel ophef.

De woordvoerster van prinses Margarita wil niet inhoudelijk op de nieuwe rechtszaak ingaan. „We wachten de zaak af.”