De Poort Oud-Beijerland opent met 85 uur Bijbellezen

„In het begin maakte God de hemel en de aarde” – de bekende woorden uit Genesis 1:1, in dit geval uit de Bijbel in Gewone Taal. De Oud-Beijerlandse SGP-wethouder Piet van Leenen begon er dinsdagavond klokslag zeven uur een Bijbelmarathon van 85 uur mee. Oud-Beijerland is weer een kerk rijker: De Poort.

„Eindelijk kunnen we als één gemeente samenkomen”, zegt oudste (kerkleider) Johan Zevenbergen van de evangelische gemeente Hoeksche Waard.

Onder het motto ”De Poort opent met Gods Woord” lezen deze week niet minder dan 300 gemeenteleden om de beurt een kwartier lang, dag en nacht, de hele Bijbel door, in de nieuwe kerk aan de Randweg. Een idee en initiatief van gemeentelid Ben Veldhuijzen. Hij besluit zaterdag rond halftien met het laatste gedeelte van het boek Openbaring.

Iedereen is welkom om te komen luisteren. „We hebben vooraf gebeden om zegen”, zegt Zevenbergen. „Als God die geeft, zal er iets gebeuren.”

Zaterdag om tien uur wordt De Poort officieel in gebruik genomen. Aansluitend kan het nieuwe kerkgebouw bekeken worden en zijn er tal van activiteiten. „Heel bijzonder om zo de opening in te leiden”, vindt wethouder Van Leenen, „en een eer dat ik de eerste lezing mag doen.”

Met het eigen kerkgebouw gaat een langgekoesterde wens in vervulling. De evangelische gemeente komt al jaren samen in de aula van een scholengemeenschap in Oud-Beijerland. De gemeente groeide zo snel dat de aula al snel te klein was en daarom werden er op zondagmorgen twee diensten achter elkaar gehouden. „Daardoor kenden veel gemeenteleden elkaar amper”, vervolgt Zevenbergen, „want velen gaan of naar de vroege of naar de latere dienst. Het zal een enorme vooruitgang zijn als we voortaan als één gemeente samen kunnen komen.” Er is lang gezocht naar een goede plek. Ook bestaande gebouwen waren in beeld, want de kerk zocht „beslist geen prestigeobject.”

Uiteindelijk werd het een nieuwe kerk aan de rand van nieuwbouwwijk Poortwijk. ”De Poort” is een verwijzing naar die wijk, én de functie. „Een poort zijn: naar het Evangelie.”

Muziek speelt een belangrijke rol in de diensten van de gemeente, die uit veel jongeren bestaat. Bij het ontwerp van de grote kerkzaal is dan ook veel aandacht gegeven aan de akoestiek. Een fors drumstel staat al op het even forse podium te wachten.

Gemeentelid Nelleke Barends: „Iedere keer alles opbouwen en afbreken is voorbij gelukkig. Want de aula was maandag weer voor de school.”

De kerkzaal, met de ruime foyer, biedt plaats aan duizend mensen. Het is daarmee de grootste zaal van de Hoeksche Waard.

De aanvragen voor concerten van derden komen al binnen. „Dat mag, als het maar past in onze visie”, zegt oudste Hugo ’t Hart. Op de bovenverdieping zijn ruimtes voor de kinderopvang, een jeugdhonk, vergaderruimtes en een regiekamer voor het licht en geluid.

„We zijn laagdrempelig en hopen dat een eigen kerk bijdraagt aan de groei van de gemeente”, zegt Zevenbergen. „Daarom zijn we heel dankbaar nu als kerk meer zichtbaar te zijn in het dorp.”