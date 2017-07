De oudste en de jongste zijn binnen

De oudste en de jongste deelnemer aan de 101e Vierdaagse zijn vrijdag binnengekomen in Nijmegen. De negentigjarige Jurjen Pal uit Heerenveen liep voor de dertigste keer. Hij was niet de oudste ingeschreven deelnemer, maar de alleroudste (94 jaar) begon dinsdag toch niet aan de tocht. De Nijmeegse Maud Molemans, die op 31 december twaalf jaar wordt, is de allerjongste die de Vierdaagse dit jaar heeft uitgelopen.

Ook de Syrische Loujein (12) heeft haar Vierdaagsekruisje gehaald. Zij vluchtte met haar ouders en broer naar Nederland en liep nu mee omdat ze wilde laten zien dat ze intussen „gewoon een Nederlandse is”. Door een tv-uitzending werd ze een van de bekendste Vierdaagselopers. Dat kwam haar goed uit, want vervolgens vroeg ze voor elke selfie die men met haar wilde maken 50 cent. Zo heeft ze een paar honderd euro opgehaald voor Vluchtelingenwerk en de Nierstichting. Loujein vond het lopen overigens „saai”.

Om 18.00 uur sluiten de finishbureaus. Er zijn elk jaar een paar honderd lopers die de eindstreep niet op tijd halen.