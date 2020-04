De Noorderbrug overgenomen door ’s Heeren Loo

De Noorderbrug, een instelling in Noord- en Oost-Nederland voor begeleiding en huisvesting van ruim 1400 mensen met onder meer niet-aangeboren hersenletsel of een chronische neurologische aandoening, wordt definitief overgenomen door ’s Heeren Loo. Laatstgenoemde instelling biedt verspreid over heel Nederland zorg en begeleiding aan ongeveer 14.000 mensen met een (verstandelijke) beperking.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben hun goedkeuring hebben gegeven aan de fusie, melden de instellingen. Het is een bestuurlijke aangelegenheid, voor de cliënten verandert er niets. Wel zal kennis worden gebundeld en gedeeld, aldus een woordvoerster.

In 2018 bleek dat het financieel niet goed ging met De Noorderbrug. „Wij zijn blij dat we de cliënten en medewerkers van De Noorderbrug verder kunnen helpen. De zorg en de werkgelegenheid zijn op deze manier gewaarborgd”, aldus Jan Fidder, voorzitter van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo.