De Nieuws BV nu ook op tv te zien

Het NPO Radio 1-programma De Nieuws BV (BNNVARA) is vanaf maandag ook te zien op NPO2. De uitzendingen waren de afgelopen weken al te zien via de NPO-website. Dit beviel zo goed dat het programma rond het middaguur voortaan ook op televisie wordt uitgezonden.

„We krijgen een iets aangepaste studio in het Radiohuis, waar nu alle programma’s worden gemaakt”, vertelde presentator Renze Klamer op NPO Radio 5. „Het wordt iets gezelliger ingericht, om de beelden wat spannender te maken. En ik krijg ook geen koptelefoon op.”

De presentatie wordt ook iets losser, stelt Klamer. „Ik krijg geen autocue en mag iets meer uit de losse pols praten.” Het wordt een fijne hybride tussen radio en televisie, denkt hij. „We hebben geen idee of het gaat werken. Maar dat weet je pas als je het gaat doen.”

Medepresentator Patrick Lodiers: „Die kruisbestuiving van radio en tv is een bijzonder project. Is het visuele radio, of radio met visie? Ik denk dat het beide is, waarbij 1 en 1 zeker 3 gaat zijn. En waar ik ook blij om ben: als mensen mij vragen, wat doe je liever, radio of tv? Dan kan ik nu zeggen: De Nieuws BV!”

Het was de bedoeling dat De Nieuws BV al dit voorjaar op televisie te zien zou zijn, maar de planning moest worden aangepast door de coronacrisis.