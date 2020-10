De Nieuwe Kerk gaat met tentoonstelling 600 jaar terug in de tijd

De Nieuwe Kerk in Amsterdam opent zaterdag 5 december de deuren van de tentoonstelling History & Royalty. 600 jaar geschiedenis van De Nieuwe Kerk. De in 1408 gestichte kerk voert met tientallen historische verhalen de bezoekers terug in haar geschiedenis, die onlosmakelijk verbonden is met die van Nederland en Amsterdam.

Er komen onder meer verhalen voorbij over de Beeldenstorm, de grote brand en de wederopbouw in de zeventiende eeuw en de koninklijke ceremonies, tot en met de inhuldiging van Willem-Alexander en Máxima. Verder worden de Kerkmeesterskamer en de Domineeskamer speciaal voor deze tentoonstelling opengesteld en is er een nieuwe, vier meter hoge filminstallatie te zien.

Tijdens History & Royalty zullen verschillende orgelbespelers tweewekelijks op het hoofdorgel spelen, dat het grootste historische orgel van Nederland is. In de slotweek van de expositie in april volgend jaar is De Nieuwe Kerk het decor voor de Grote Amsterdam Quiz. Bij die kennisquiz over de geschiedenis van Amsterdam krijgt de winnaar de eretitel Amsterdamkenner van het Jaar. De exacte datum van de quiz wordt later bekendgemaakt.