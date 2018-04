”De Nachtwacht” houdt de gemoederen in Garderen bezig

Het lijkt wel vakantie. Zo druk is het bij het Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen. „Ramptoeristen”, noemt eigenaar Adri van Ee de bezoekers lachend. Maar dat lachen vergaat hem snel als hij vertelt over de ophef rond een van de zandsculpturen.

Het pronkjuweel van de tentoonstelling is ”De Nachtwacht”: het schilderij van Rembrandt van Rijn, maar dan van zand. Een echte blikvanger. Wie de sculptuur nietsvermoedend komt bewonderen, verbaast zich over reacties van bezoekers: „Bizar” en „Te gek voor woorden.”

De gemeente wil de levensgrote sculptuur weg hebben omdat het niet past in het bestemmingsplan van de grond waarop het staat.

Daar is Van Ee het niet mee eens. En zo te horen de bezoekers ook niet. Het zandsculpturenfestijn –dat loopt van april tot oktober– wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Van Ee: „Ik heb al tien jaar hommeles met de gemeente. Altijd is het wat.” Na al die jaren is de ondernemer het zat. „In Gods Woord staat dat we de overheid onderdanig moeten zijn. Ik heb altijd mijn mond gehouden, maar na deze dwangsom kan ik dat niet meer.”

Op de dag van de opening van het nieuwe sculpturenseizoen, twee weken geleden, kreeg de ondernemer een dwangsom van 20.000 euro. Hij moest kiezen: of de sculptuur voor 23 april verwijderen of betalen.

Controle

Woensdag kwam de gemeente controleren of ”De Nachtwacht” er nog stond. Maar daarvoor hoefden ze niet langs te komen, vindt Van Ee. Hij laat het staan tot de laatste dag in oktober. „De laatste twee dagen van het festijn zijn bedoeld voor slechtzienden en blinden. Zij mogen er dan aan voelen. Daarna worden alle sculpturen weer opgedoekt en maken we plaats voor de winterfair.”

Betaalt van Ee niet, dan komt de gemeente zelf in actie door de sculptuur eigenhandig af te breken. „Nederland is bekend geworden om zijn schilderijen. Zo’n sculptuur als deze mag je niet weghalen. De kunstenaar is hier zes weken mee bezig geweest.”

De gemeente en Van Ee houden allebei hun poot stijf. Totdat de deurwaarder op de stoep staat, dan zal de ondernemer de dwangsom wel móéten betalen. Of de kous daarmee af was, vroeg hij tijdens een gesprek met de burgemeester. Helaas. Het kunstwerk moet ook dan alsnog verdwijnen.

Van Ee krijgt uit diverse hoeken geld toegestopt om de dwangsom te betalen. Maar het bedrag is het probleem niet. „Al het geld dat gedoneerd wordt, gaat naar een goed doel.”

Memo

Het college van de gemeente Barneveld, waar Garderen onder valt, stuurde donderdag een memo aan de gemeenteraad over de kwestie. Daarin staat onder meer dat het college de activiteiten van Van Ee waardeert en dat het betreurt dat hij „het beeld schetst dat de gemeente spijkers op laag water zoekt” en daardoor bijdraagt aan een negatief imago van de gemeente Barneveld. „Terwijl we zijn activiteiten heel erg waarderen.”

Vorig jaar constateerde de gemeente dat er activiteiten plaatsvonden waarvoor de bestemming niet op orde was. In januari is daarover gesproken met Van Ee. „De gemeente heeft aangegeven handhavend op te zullen treden.

„Meneer Van Ee dient zich aan de wet- en regelgeving te houden en de gemeente is zelfs verplícht om handhavend op te treden. Het zou ons verweten kunnen worden als wij de ene ondernemer wel en de andere niet aanspreken als het gaat om het overtreden van regels”, aldus een woordvoerder van de gemeente Barneveld.

Als tegengeluid laat Van Ee nóg een ”Nachtwacht” maken, dit keer van hout. Die wil hij aanbieden aan de gemeente. „Hout is blijvend. De gemeente mag zelf kiezen waar het beeld geplaatst wordt.”