De Mos wil zéker besturen in stad Den Haag

De lokale partij Groep De Mos wil zéker gaan besturen nu de partij mogelijk verdrievoudigd is en de grootste lijkt te worden in Den Haag. Dat zei Richard de Mos, de oprichter en leider van de partij, na telling van ruim de helft van de stemmen.

Zijn partij staat op negen zetels. Maar de oud-PVV’er hield nog een slag om de arm voor de definitieve uitslag, want de eveneens winnende VVD zit hem op de hielen, met zeven zetels. Volgens De Mos is er hard gewerkt en is tijdens de campagne „wijk voor wijk afgestroopt” om de kiezer op te zoeken.

De 41-jarige De Mos, een oud-basisschoolleraar, timmerde de afgelopen jaren flink aan de weg in de oppositie. Sinds 2010 is hij in Den Haag gemeenteraadslid, aanvankelijk voor de PVV, waarvoor hij tegelijk in de Tweede Kamer zat (2009-2012). Toen PVV-leider Geert Wilders hem niet meer op de nieuwe kandidatenlijst zette voor het parlement, ook niet als lijstduwer, verliet hij de partij.

Daarna richtte hij samen met oud-LPF-Tweede Kamerlid Willem van der Velden en oud-CDA-raadslid Wil Vonk de Groep De Mos op. Samen met de Ouderen Partij Den Haag haalde De Mos in 2014 drie zetels. Halverwege de raadsperiode stapte D66’er Rachid Guernaoui over naar De Mos. Zijn oude PVV is woensdag geslonken van vijf naar twee zetels.

Het programma van De Mos lijkt niet op dat van de PVV. Zijn partij zegt op te komen voor gewone burgers en ondernemers, maar zet ook in op een goede inburgering van immigranten. Op de kieslijst staat menig kandidaat met een andere culturele achtergrond.