De Mos: valse beschuldigingen, laster en leugens van het OM

De Haagse oud-wethouder Richard de Mos beschuldigt het Openbaar Ministerie van een „aanhoudende lastercampagne”. Het OM maakte vrijdag bekend dat De Mos wordt verdacht van deelname aan criminele organisaties met enkele vastgoed- en horecaondernemers, schending van ambtsgeheim, meineed en corruptie. Oud-wethouder Rachid Guernaoui, een partijgenoot van De Mos, wordt daar ook van verdacht.

De Mos zat in het verleden in de Tweede Kamer voor de PVV. Hij is de oprichter en naamgever van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. Hij was tot vorig jaar wethouder, maar stapte op na een inval van de Rijksrecherche in zijn woning en in zijn kantoor op het stadhuis. De Mos en Guernaoui zouden bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties aan de partij.

„Het OM maakt zich met nieuwe valse beschuldigingen, laster en leugens schuldig aan de verdere karaktermoord op een politieke partij en haar achterban”, verklaart De Mos. Hij zegt dat er sprake is van een politiek proces om de partij „rücksichtslos en ongenadig hard kapot te maken”.

Ook Guernaoui zegt dat hij niets onrechtmatigs heeft gedaan. „Wij worden op dezelfde manier gefinancierd als alle andere politieke partijen. Wij krijgen onze inkomsten uit contributie, afdracht van raadsleden en wethouders én van donaties.”