De Mos is grootste geworden van Den Haag

Een lokale partij is de grootste geworden in Den Haag. Groep de Mos van oud-PVV-Kamerlid Richard de Mos krijgt negen zetels in de hofdstad. Nu heeft de partij er drie. Vrijwel alle stemmen zijn geteld. Naaste concurrent is de VVD, dat van vier naar zeven zetels stijgt. Ook GroenLinks boekt winst, van twee naar vijf zetels.

Grote verliezer is D66, nu nog de grootste. De partij zakt van acht naar zes zetels en zou daarmee derde worden. Ook de PVV verliest. De partij kreeg vier jaar geleden zeven zetels, verloor onderweg een paar fractieleden door interne ruzies en zou nu met twee raadsleden overblijven. De Haagse Stadspartij, die de afgelopen jaren bestuurde, zakt van vijf naar twee zetels. De PvdA zakt van zes naar drie zetels, de SP gaat van twee naar één.

Den Haag krijgt er ook een derde islamitische partij bij. De Partij van de Eenheid en de Islam Democraten krijgen gezelschap van NIDA. Ook 50PLUS komt in de Haagse raad.