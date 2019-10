De Mos en Guernaoui ontbreken bij spoeddebat

De hoofdrolspelers in het corruptieonderzoek in Den Haag ontbreken bij het spoeddebat in de gemeenteraad woensdagavond. Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, sinds kort ex-wethouders, zijn niet aanwezig. Hun stoelen zijn leeg. De voorzitter van de gemeenteraadsfractie, Arjen Dubbelaar, is er wel bij.

De Mos en Guernaoui worden beschuldigd van corruptie. Ze zouden ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties aan de partij. Rechercheurs doorzochten dinsdag hun werkkamers en woningen. De Mos en Guernaoui traden tijdelijk terug, hun taken worden voorlopig overgenomen door de zes andere wethouders. Vanwege de crisis besloten de drie andere collegepartijen - VVD, D66 en GroenLinks - daarom woensdag de stekker uit de coalitie te trekken.