‘De Mos en Guernaoui mogen terug in raad’

De rol van Richard de Mos en Rachid Guernaoui, de in opspraak geraakte wethouders, in de Haagse politiek is nog niet uitgespeeld. Ze zouden kunnen terugkeren in de gemeenteraad, wanneer ze definitief geen wethouder meer zijn. Dat laat de griffie van de Haagse raad desgevraagd weten. Een eventuele veroordeling voor corruptie verandert niets aan hun mogelijkheid om terug te keren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar waren De Mos en Guernaoui respectievelijk lijsttrekker en nummer twee van de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hun partij sloot vervolgens een coalitieakkoord met D66, VVD en GroenLinks. De Mos en Guernaoui werden wethouder. Hun raadszetels gingen naar William de Blok en Damiën Zeller. Zij mogen gewoon aanblijven. Maar wanneer één van de acht huidige raadsleden opstapt, komt De Mos als eerste in aanmerking om de zetel over te nemen. Guernaoui is tweede reserve als nummer twee op de kandidatenlijst.

De Mos en Guernaoui hebben zich tijdelijk teruggetrokken uit het stadsbestuur. Hun taken zijn overgenomen door de andere wethouders. De drie andere coalitiepartijen hebben woensdag de samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos opgezegd. Volgens die partij staan De Mos en Guernaoui nog steeds feitelijk op non-actief.