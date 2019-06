De Mol en Facebook mogelijk alsnog in gesprek

Talpa-oprichter John de Mol en Facebook gaan mogelijk alsnog in gesprek om gezamenlijk nep-advertenties te bestrijden waarin naam en portret van De Mol worden misbruikt. Het gaat om advertenties op Facebook en Instagram voor bitcoin-producten, waar oplichters achter schuilgaan. Woensdag diende in Amsterdam een door De Mol aangespannen kort geding, waarin hij strenge maatregelen van Facebook eist. Aan het eind van een urenlange zitting vroeg de rechter partijen een poging te wagen onderling tot een vergelijk te komen.

De Mol en Facebook hebben tot 19 juni de tijd om te onderzoeken of dit lukt. Als dat het geval is, is de rechtszaak van de baan en komt er geen vonnis. Vinden partijen elkaar niet, dan zal de rechter na maximaal vier weken alsnog uitspraak doen.

De Mol eist van Facebook onder meer een filter, waardoor advertenties met zijn naam en beeltenis van Facebook en Instagram worden geblokkeerd. Volgens Facebook werkt zo’n filter niet.