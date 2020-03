„De markt buiten is veiliger dan de super”

Spandoeken met richtlijnen liggen klaar om op diverse plekken opgehangen te worden. En er is desinfecterende alcoholgel voor bezoekers die hun handen willen reinigen. Warenmarkten overal in het land nemen het zekere voor het onzekere.

In Veenendaal mogen de markten vrijdag en zaterdag doorgaan, heeft de gemeente gemeld. „Telkens weer wachten we met spanning af wat er besloten wordt”, zegt promotiemedewerker Aart Aalbers van de Stichting Markten Veenendaal. „Ondertussen doen we er van alles aan om de drie markten elke week in goede banen te leiden.”

Anderhalve meter afstand houden. In de elleboog niezen. Betaal zoveel mogelijk met uw bankpas. Die inmiddels bekende regels staan op de spandoeken, geïllustreerd met rode logo’s. Maar ook toegespitste aanwijzingen als ”Breng uw eigen boodschappentas mee” en ”Geef geen handen, óók niet als u een bekende tegenkomt”.

Extra veiligheid creëert de marktorganisatie door bij de viskraam geen statafels toe te staan. En de patatboer moet het zonder zitjes doen. Verder komen de kramen en wagens meer uit elkaar te staan. Op het knusse Slotemaker de Bruïneplein is het vrijdag voor 25 standplaatsen wat krap, maar op de Markt en in de Hoofdstraat in het centrum zal dat zaterdag met zo’n 50 ondernemers wel lukken.

Elke keer wordt het opnieuw beoordeeld, maar volgens een woordvoerster wil de gemeente Veenendaal de markten wel laten doorgaan, zolang de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat toelaten. „Wij vinden het belangrijk dat inwoners belangrijke levensmiddelen als vers voedsel in huis kunnen halen. Natuurlijk zijn er supermarkten, maar de markten hebben daar van oudsher ook een rol in.”

Het RIVM heeft geen specifieke richtlijnen voor markten. „Dus ook niet over het al dan niet afgelasten. Mits de algemene regel van anderhalve meter afstand maar wordt opgevolgd”, aldus een woordvoerder. „In de meeste gevallen is die ruimte er al wel op natuurlijke wijze”, reageert manager Marc Schoonebeek van de Arnhemse Markten. „Zoveel zit er doorgaans wel tussen de klant en de balie van de verkoopwagen of de verkoper achter de kraam.”

Op de donderdagmarkt in Middelburg heeft kaasboer Steven Bijl met stippen aangegeven waar klanten hun bestelling kunnen doen en met krijtstrepen waar anderen hun beurt moeten afwachten. „Die anderhalve meter wordt wel in acht genomen en bijna niemand betaalt meer contant.”

Bijl zag aardig wat nieuwe gezichten. „Mensen die nu overdag de tijd hebben om boodschappen te doen. Overigens niet alleen voor zichzelf, ook voor ouders of buren op leeftijd. Er wordt goed naar elkaar omgekeken, merken we.”

De kaasboer is blij dat zijn collega’s van de firma Den Boon-Bijl en hij nog met hun vier verkoopwagens welkom zijn op de twaalf markten in onder meer Zeeland en de regio Den Haag die ze elke week aandoen. „In andere plaatsen is de markt buitenspel gezet. Wegens corona zijn al heel wat warenmarkten gesloten. Ten onrechte. Er is nu geen mooiere plek om je boodschappen te doen dan juist op de markt. Volgens een Belgische viroloog is in de buitenlucht de kans op besmetting waarschijnlijk minder groot dan in een afgesloten supermarkt waarin airco’s en verwarming de lucht verplaatsen.”

Markten Rotterdam en Dordrecht blijven gesloten

Het verbod op de warenmarkten in Rotterdam en Dordrecht blijft van kracht. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag bepaald in een kort geding dat marktkooplieden hadden aangespannen. De maatregel werd vorige week genomen nadat het kabinet evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd personen niet meer toestond om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Voor de rechter speelde sterk mee dat sprake is van een noodverordening.

In ruim vijftig gemeenten zijn inmiddels warenmarkten verboden, zegt voorzitter Henk Achterhuis van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). „Vooral grotere markten, omdat die veel meer dan honderd bezoekers tegelijk trekken. Kleinere wijkmarkten draaien vaak nog wel door.” Achterhuis verwacht dat vanaf nu meer markten worden gesloten. „Er zijn gemeenten die de uitspraak in het kort geding hebben afgewacht.” De CVAH-voorzitter spreekt van „willekeur”. „Winkels mogen wel open blijven. Dat is meten met twee maten. Je kunt niet een markt sluiten en tegelijkertijd de supermarkt ernaast openlaten.”