De Leeuw richt fonds hedendaagse muziek op

Dirigent en componist Reinbert de Leeuw heeft maandag in Amsterdam de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2018 ontvangen uit handen van koningin Máxima. Het fonds kent de prijs van 150.000 euro jaarlijks toe aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap.

De Leeuw gaat de helft bestemmen voor een fonds waarmee nieuw repertoire en ensembles worden ondersteund. „Het fonds is gericht op de toekomst, ter ondersteuning van het scheppen van nieuw repertoire, waarbij het componisten in nauwe samenwerking met uitvoerend musici mogelijk gemaakt wordt om hun eigen weg te vinden”, aldus de laureaat in zijn dankwoord. Een beroep op het fonds kan worden gedaan via het Cultuurfonds. De pot kan ook door gulle muziekliefhebbers worden aangevuld.

Het Cultuurfonds noemt De Leeuw (80) een baanbreker en voorvechter voor nieuwe muziek. Adriana Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds, belichtte zijn grote invloed in haar lofrede: „Als we de muziekgeschiedenis zien als een rivier, dan heeft u er stenen in verlegd, waardoor het water anders is gaan stromen. Als strijder voor de kunsten heeft u zaken in beweging gezet, niet alleen op artistiek maar ook op maatschappelijk niveau.”

Ze benadrukte dat De Leeuw volop actief blijft: „U ademt muziek in; u ademt het uit. Zelfs nu, in de nazomer van uw leven, blijft u zichzelf uitdagen. Na een leven gewijd aan eigentijdse muziek, waagde u zich ruim twee jaar geleden aan de Matthäus Passion. En u liet het meesterwerk van Bach klinken zoals het nog nooit geklonken had. Leermeester, toonmeester, grootmeester; u bent het allemaal. ”