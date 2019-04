De koning had andere plannen voor 1 april

Kinderen in Driebruggen teleurgesteld omdat de koning niet kwam opdagen, linkse rakkers in de penarie omdat een kever al hun wiet zou opeten en een omstreden directeur voor het islamitische Haga Lyceum: 1 april!

Hervormde basisschool De Lelie in Driebruggen zou maandagmorgen bezoek krijgen van koning Willem-Alexander. Niet alleen leerlingen verschenen op het plein, maar ook tal van belangstellenden. Een agent moest alles in goede banen leiden. De kinderen zongen twee coupletten van het Wilhelmus, waarna de agent meedeelde dat de koning vanwege de speciale datum niet kwam opdagen. Wel kreeg iedereen van de schooldirecteur een traktatie.

Arnoud van Doorn zou interim-directeur worden van het in opspraak geraakte islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Tal van media stonken in het nepbericht over de ex-PVV’er, die nu moslim is. Van Doorn verzekerde zondag op sociale media dat het niet om een grap ging. „Dit is een bijzonder kwalijke zaak”, stelt het ANP. Het Genootschap van Hoofdredacteuren noemt de handelwijze van Van Doorn en de school „kwalijk, dom en kortzichtig.”

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen meldde de uitbraak van de cannabiskever. Wietkwekerijen zouden 70 procent van hun omzet verliezen door dit vraatzuchtige diertje.

Nutricia presenteerde de bruisbal van chocomel. Even in je volgelopen badkuip gooien en je krijgt heerlijk bruin water met een romig geurtje. Een beetje een doorzichtige grap, zogezegd.

Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers meldde vol trots de geboorte van flamivaars: een kruising tussen een ooievaar en een flamingo.

En wat te denken van een DuiFi? Dat zou een hagelnieuw wifinetwerk zijn dat gebruikmaakt van duiven.

Het Nederlandse transportbedrijf Nedcargo gaf aan dat het uit onvrede over de brexitperikelen voortaan in Engeland rechts ging rijden.

Supermarktketen Jumbo kondigde aan bij wijze van proef alle producten op kleur te gaan zetten. Dus niet alle frisdranken en wasmiddelen bij elkaar, maar alle rode en blauwe producten netjes op kleur gesorteerd. Cola zou daarom netjes tussen koffie en bakproducten staan. Wasmiddelen, paprikachips en energiedrankjes hebben ook allemaal dezelfde mooie blauwe kleur. Handig zoeken.

Een school in Arnhem haalde een oude en beproefde grap uit. Ouders kregen de melding dat het water tijdelijk werd afgesloten. Kinderen mochten zelf een gevulde emmer of fles meenemen. Tal van ouders gingen nat.

De gemeente Arnhem meldde dat ze behalve hondenbelasting ook kattenbelasting zou gaan invoeren.

Het Rijnstate Ziekenhuis in de Gelderse hoofdstad zocht vrijwilligers om mee te doen aan een zelftest voor darmonderzoek. De tekening die bij de oproep was geplaatst, gaf al een bruin vermoeden dat er een luchtje aan de zaak zat.

In Hoogeveen werd een ijsje met de smaak frikadel speciaal gepresenteerd. En Enkhuizen zou chocolade krijgen met een haringsmaak. En wat te denken van pizza’s zonder korst? De korsten worden toch vaak weggegooid, aldus maaltijdbezorger Deliveroo.

En een kringloopwinkel in Zwolle introduceerde een fluorescerend uniform voor medewerkers zodat ze beter opvallen op de kledingafdeling.

De website katholiek.nl meldde dat na geheim overleg de kogel door de kerk was en twee kloosterordes zouden gaan fuseren. Gezamenlijk de toekomst tegemoet gaan zou de enige optie zijn voor zowel de franciscanen als de norbertijnen. Wie ook het interview met een verontruste franciscaan las, ontdekte de verwijzing naar de datum: 1 april.