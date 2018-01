De kleinste Bijbel en negen andere opmerkelijke geveilde voorwerpen van 2017

Behoorlijk wat bijzondere voorwerpen zijn in 2017 voor extreme prijzen geveild. De Nederlandse veilingwebsite Catawiki heeft er een aantal op een rij gezet.

De grootste aandachtstrekker is het schilderij van Leonardo da Vinci, dat het record van duurste kunstwerk ooit heeft gebroken. De ‘Salvator Mundi’ ging na 19 minuten voor 382 miljoen euro over de toonbank in veilinghuis Christie’s in New York. Catawiki zelf verkocht voor 2.400 euro ’s wereld kleinste leesbare en geïllustreerde Bijbel, uit 1727. Het boekje meet 3 bij 4 centimeter.

Een deel van een meteoriet van 4,5 miljard jaar oud, zo oud als de aarde zelf, werd verkocht voor 15.999 euro. Voor 31,9 miljoen euro ging een 900 jaar oude porseleinen schaal uit de Noord-Chinese Song-dynastie naar een anonieme telefonische bieder op een veiling in Hongkong. In Tokio overbood een restauranthouder zijn president Kiyoshi Kimura op een blauwvintonijn. De vis van 212 kilo was voor de ondernemer 581.000 euro waard.

Een diamanten ring, voor een paar euro gekocht op een kofferbakverkoop in de jaren tachtig, werd voor 739.000 euro geveild in Londen. Dat terwijl de geschatte waarde 400.000 euro was. Verder werd de voor zover bekend laatste brief die werd geschreven op de Titanic geveild voor 140.000 euro. Een zak waarmee astronaut Neil Armstrong proefmonsters verzamelde van de maan, bracht in New York 1,57 miljoen euro op. In de zak zitten nog steeds restjes maanstof en kleine stenen. Een massief gouden legosteentje van 25,65 gram wisselde voor 19.000 euro van eigenaar.

Ook haar van dode beroemdheden deed het goed op veilingen. Een lok van Elvis Presley bracht 1.500 euro op en haar van leden van de Beatles, Marilyn Monroe en Napoleon meer dan 11.200 euro.