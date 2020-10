De Jonge: terugkeer koninklijke familie in samenspraak besloten

Minister Hugo de Jonge heeft bij afwezigheid van premier Mark Rutte als eindverantwoordelijke in samenspraak met koning Willem-Alexander besloten dat de koninklijke familie per direct zou terugkeren naar Nederland. Dat laat De Jonge via Twitter weten.

De koning en zijn gezin vlogen vrijdagmiddag voor een vakantie naar Griekenland. Maar vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen ontstond er veel ophef over de reis. De koning besloot daarop vrijdagavond terug te keren naar Nederland.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad, vrijdagmiddag, werd De Jonge gevraagd of hij kon bevestigen dat de koning naar Griekenland onderweg was. Hij zei toen dat hem daar niets van bekend was en dat het niet zijn „dagelijks werk” is om bij te houden waar de koning is.

Rutte is afwezig vanwege een tweedaagse Europese top in Brussel.