De Jonge: samen kerst vieren moet kunnen, de vraag is hoe

Het moet kunnen om samen Kerstmis te vieren, zegt zorgminister Hugo de Jonge. De vraag is alleen hoe dat kan, bijvoorbeeld met hoeveel mensen, zonder dat er achter de voordeur weer brandhaarden ontstaan.

Het kabinet hoopt over twee weken meer duidelijkheid te geven over de kerstdagen en de jaarwisseling. Voor oud en nieuw moet bijvoorbeeld een besluit worden genomen over een mogelijk tijdelijk vuurwerkverbod. „De kerst zouden we dolgraag samen met familie vieren. Maar het eerlijke antwoord is: we weten nog niet of het kan”, zei premier Mark Rutte.

De dinsdag aangekondigde zwaardere maatregelen duren twee weken. De gedeeltelijke lockdown geldt waarschijnlijk tot half december, verwacht het kabinet. Daarna zal worden gekeken of de maatregelen versoepeld kunnen worden.