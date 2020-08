De Jonge praat met Duitse labs voor meer testcapaciteit

Zorgminister Hugo de Jonge is in gesprek met Duitse laboratoria om op die manier de testcapaciteit in Nederland op te schroeven. Hij hoopt „op heel korte termijn” afspraken met de Duitse labs te maken, zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

Momenteel kunnen er in Nederland ongeveer 30.000 tests per dag worden gedaan. „Maar de vraag is nog veel groter”, zei De Jonge. „Met name de afgelopen week is die sterk gegroeid.” Het RIVM schat dat er in het najaar wel 70.000 tests per dag nodig zijn.

De voorzitter van brancheorganisatie Fenelab, Bernd Kroon, zei vrijdag in dagblad Trouw dat er een aantal niet-medische laboratoria zijn die willen bijspringen, maar dat niet mogen. Volgens Kroon zijn zeker zes labs in staat te helpen, en zouden zij samen 140.000 tests per week kunnen verwerken.

Volgens De Jonge wordt er met allerlei laboratoria gesproken. „We grijpen alle mogelijkheden aan om aan aanvullende labcapaciteit te komen.” Een lab moet echter wel in staat zijn om op langere termijn capaciteit te kunnen garanderen, benadrukt de minister.