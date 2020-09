De Jonge: ja, dit is de tweede golf

Als je kijkt naar het groeiende aantal coronabesmettingen in Nederland, is de tweede golf begonnen. Dat zei minister Hugo de Jonge vrijdag op een ingelaste persconferentie.

„Als we kijken naar de situatie in ziekenhuizen is het nog niet zover”, aldus de Jonge. „Het is aan ons samen te voorkomen dat het zover komt.” Omdat er inmiddels veel meer informatie beschikbaar is over het virus, „kunnen we de tweede golf breken”.

De Jonge waarschuwt nog maar eens dat jongeren, de groep waarin het virus momenteel het snelst rondgaat, toch echt ook flink ziek kunnen worden. Bovendien gaan ook zij op zaterdag naar de supermarkt en op zondag op familiebezoek. „Onder de hele bevolking steekt het virus zo de kop op.”

De verschillende delen van Nederland zijn vanaf vandaag ingedeeld in drie risicocategorieën. In een zestal regio’s is de situatie volgens De Jonge dermate zorgelijk dat daar extra beperkingen nodig zijn om het aantal besmettingen terug te dringen. De hoogste alarmfase, waarbij harde maatregelen nodig zijn, geldt nog nergens.

Horecagelegenheden in de zes risicogebieden moeten voorlopig om 01.00 uur dicht. Vanaf middernacht mogen er geen nieuwe gasten worden binnengelaten. Voor groepen gaat een maximale grootte van vijftig personen gelden. Voor uitvaarten, demonstraties, religieuze bijeenkomsten en scholen wordt een uitzondering gemaakt.

Deze maatregelen gelden vanaf zondagavond 18.00 uur in de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Daar kunnen, afhankelijk van de verspreiding van het virus, later nog meer regio’s bij komen.

De verschillende regio’s komen vrijdagavond vanaf 20.00 uur met meer informatie over de maatregelen voor hun regio.