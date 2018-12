De Huizer Courant stopt na 105 jaar

De Huizer Courant gaat stoppen. Donderdag valt de laatste editie van het wekelijkse nieuwsblad van Huizen en omgeving bij de abonnees in de bus. Op de voorpagina staat een collage van de Huizer Courant in heden en verleden, met daar overheen in rode letters ”’t is ovvëleupen 1913-2018”.

De directie van drukkerij en uitgeverij Bout & Zn geeft in het blad en op de site een korte verklaring. „Na 105 jaar groot en klein nieuws te hebben gebracht over het wel en wee in Huizen, worden we steeds meer met de neus op de feiten gedrukt. De papieren abonnementenkrant is een aflopende zaak. De huidige tijdgeest heeft –in navolging van de landelijke trend– tot gevolg dat de hoeveelheid abonnees de laatste jaren in een rap tempo is gedaald.”

Dat is niet het enige, aldus de directie. Het werd steeds moeilijker aan advertenties te komen. „De nieuwe generatie adverteerders blijkt steeds vaker voor andere media te kiezen dan de papieren krant.”

De krant heeft aandacht voor activiteiten en evenementen in Huizen, achtergrondverhalen en interviews, waarbij het kerkelijke aspect niet vergeten wordt. Er staat elke week een meditatie in het blad en ook de lokale kerkdiensten zijn erin opgenomen.

De Huizer Courant is het visitekaartje van Drukkerij Bout, een grafisch familiebedrijf dat drukwerk levert. Het is opgericht door Jan Bout die in 1914 de vissersschuit van zijn vader verliet en koos voor het grafische vak.

Een interview wil de directie niet. „Vijf jaar geleden bij het honderdjarig bestaan hadden we dat graag gedaan, maar nu is het niet het moment voor een interview. Jullie zullen het ook wel moeilijk hebben.”

Nederland kent nog een klein aantal regionale nieuwsbladen met speciale aandacht voor het christelijk element, onder andere Eilandennieuws dat op Goeree/Overflakkee verschijnt, en Het Urkerland, dat uitkomt in Urk.