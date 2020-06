De Hoop begint crowdfunding voor ‘1,5 meterzorg’

Via een appel op de achterban probeert De Hoop ggz een extra bedrag van 350.000 euro in te zamelen.

„Het bedrag is bedoeld om de meest kwetsbare cliënten hetzelfde niveau van zorg te kunnen aanbieden als voor de coronacrisis”, aldus bestuurder Jaap de Gruijter woensdag desgevraagd. „Verder zien we door de crisis de hulpvraag in specifieke cliëntgroepen toenemen. Ook dat speelt een rol.”

De dagbesteding voor mensen die worstelen met psychiatrische problemen of met een verslaving is volgens De Gruijter een voorbeeld van zorg waar nu verschraling dreigt. „In een ruimte waar we voorheen 25 man een goede dagstructuur konden aanbieden, kunnen we nu vanwege het anderhalvemetercriterium nog maar tien mensen ontvangen. Maar tegen die overige 15 zeggen we niet: Blijf maar thuis. We gaan dus tijdelijk meer ruimte huren en meer mensen inzetten. Vandaar de crowdfunding, want onzeker is nog of de overheid met een kostendekkende rijksregeling komt.”

Extra hulpvragen zijn onder meer afkomstig van sekswerkers die door de coronacrisis brodeloos zijn geraakt. De Gruijter: „Bij bijvoorbeeld Tot Heil des Volks en De Haven beginnen nu bovengemiddeld veel prostituees aan een uitstapprogramma. Vaak blijkt gaandeweg dat een deel van hen ggz-zorg nodig heeft. Als we wachten met hulp tot de financiering rond is, is de motivatie bij een deel van hen misschien al weer verdwenen. Daarom willen we er nu ook voor hen zijn.”

