De Hond: beperkt verlies voor FVD

Het royement van Henk Otten heeft volgens Maurice de Hond weinig gevolgen voor de steun voor Forum voor Democratie onder de kiezers. Volgens een zondag gepubliceerde peiling van De Hond zou FVD twintig zetels in de Tweede Kamer krijgen als er nu verkiezingen worden gehouden. In vergelijking met een peiling van een maand geleden is dat een verlies van twee zetels. De partij van Thierry Baudet heeft nu twee zetels in de Tweede Kamer.

In de peiling van De Hond krijgt de PVV elf zetels. In een vergelijking met de peiling van vorige maand is dat een winst van twee zetels. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 haalde de PVV twintig zetels.

De VVD is in de peiling de grootste partij met 27 zetels. Bij de peiling begin juli waren dat er 26. In de Kamer heeft de VVD op dit moment 33 zetels.