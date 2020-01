De Hollandsche Molen wil na branden vuurwerkvrije zones

Na twee ernstige molenbranden rond de jaarwisseling vindt De Hollandsche Molen het genoeg. De vereniging wil voor volgende jaarwisseling vuurwerkvrije zones rond molens. Het is „voor bijna 100 procent” duidelijk dat beide branden zijn veroorzaakt door vuurwerk, stelt de vereniging.

Dit jaar werd een molen in Bovenkarspel (Noord-Holland) verwoest door brand en ontsnapte een molen in het Overijsselse Lattrop maar net aan de vlammen. Directeur Nicole Bakker: „Elk jaar leven alle moleneigenaren en molenaars rond Oud en Nieuw in angst dat hun molen in brand vliegt door vuurwerk of door wensballonnen. Dat kan zo niet langer. Molens zijn uniek, kostbaar én kwetsbaar Nederlands erfgoed, waar extra voorzichtig mee moet worden omgegaan.”

De Hollandsche Molen inventariseerde dat er maar weinig gemeenten zijn die al iets hebben geregeld. Molenaars die zo’n vuurwerkvrije zone willen, moeten daar momenteel zelf werk van maken. De vereniging kan ze daarbij helpen met een stappenplan.