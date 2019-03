De Dam is weer verlicht

De verlichting op en rond de Dam in Amsterdam brandt weer. Een dag nadat ondernemers in de buurt als laatste poging in een brief aan netbeheerder Liander hun beklag hadden gedaan over het feit dat een groot deel van de openbare verlichting op het plein al bijna een jaar niet werkt, is het probleem opgelost.

In de brief schreven de ondernemers dat ook het Nationale Monument op het plein al die tijd in het donker is gehuld. Met de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in aantocht, wilden ze graag dat Liander het probleem zou oplossen. Op eerdere verzoeken hierover aan de netbeheerder hadden ze geen gehoor gekregen.

De ondernemers lieten in een reactie weten dat ze verheugd zijn dat het monument weer goed zichtbaar is.