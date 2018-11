De Correspondent wil The Correspondent worden

De journalistieke website De Correspondent wil zijn vleugels uitslaan. Via een ledenwerfcampagne hoopt het een Engelstalige variant te kunnen gaan aanbieden onder de naam The Correspondent. De campagne is woensdag begonnen en moet uiterlijk 14 december 2,2 miljoen euro hebben opgeleverd. Nieuwe leden mogen zelf de prijs van hun lidmaatschap bepalen.

Het ‘choose what you pay’-model moet garanderen dat een lidmaatschap voor iedereen haalbaar is, ongeacht waar ter wereld hij of zij woont. Als het doel niet wordt gehaald, krijgt iedereen het gekozen bedrag terug. Als de campagne wel slaagt, krijgen alle leden van De Correspondent de Engelse versie erbij.

De Correspondent biedt naar eigen zeggen diepgravende journalistieke verhalen als „dagelijks medicijn tegen de waan van de dag”. De reden dat de site verder wil kijken dan Nederland: „De wereld heeft meer invloed op wat in ons eigen land gebeurt dan ooit. En wat in ons eigen land gebeurt, heeft meer invloed op de wereld dan ooit. Om de wereld nog beter te kunnen begrijpen, is grensoverstijgende journalistiek noodzakelijker dan ooit”, zegt oprichter Rob Wijnberg.