De Correspondent even stil na Utrecht

De journalistieke website De Correspondent publiceert dinsdag geen verhalen vanwege de schietpartij in Utrecht. In een verklaring schrijven oprichter Rob Wijnberg en hoofdredacteur Rosan Smits dat ze het „ongepast” vinden om een dag na de gebeurtenissen de reeds geplande verhalen te brengen. „Alsof we de gebeurtenissen negeren of de tragiek ervan bagatelliseren.”

Tegelijkertijd menen ze dat er nog te veel feitelijke informatie ontbreekt om de schietpartij in de tram, waarbij drie mensen om het leven kwamen, in een bredere context plaatsen. „Is er bijvoorbeeld überhaupt sprake van een terroristische aanslag? Zo ja, houdt deze verband met de aanslag in Nieuw-Zeeland van afgelopen vrijdag? Zo nee, waarom schoten de autoriteiten dan wel acuut in de terrorisme-modus? Geen van deze vragen kunnen we nu beantwoorden. En speculeren: dat doen we liever niet.”

De Correspondent, die volgens de eigen website 60.000 leden telt, heeft daarom besloten dinsdag geen nieuwe verhalen te sturen. „Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en nabestaanden.” De beslissing leidt tot vragen en kritische reacties op social media.