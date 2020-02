De Boterhammenman voedt arme kinderen

Elke schooldag smeert Johan Muurlink boterhammen voor kinderen uit arme gezinnen in de Rotterdamse wijk Bloemhof die zonder lunchpakket naar school komen. Drinken en fruit neemt de Boterhammenman mee.

Hoe lang doet u dit inmiddels?

„Bijna drie jaar geleden ben ik ermee begonnen. Ik moest op het matje komen bij de juffrouw van mijn zoon. Hij had op school wat uitgevreten. Toen bleek ook dat hij tussen de middag zijn brood uitdeelde aan kinderen die niets te eten hadden. Daarop ben ik naar de directeur gelopen met de vraag wat hier aan de hand was. Die zei dat er meer kinderen met een lege maag en zonder broodtrommeltje naar school kwamen. Daar lag ik wakker van. Het kan toch niet zo zijn dat kinderen zonder eten naar school gaan?”

Daar wilde u wat tegen doen?

„Van wat spaargeld ben ik brood en beleg gaan kopen. In het buurthuis kon ik terecht om brood te smeren, te beleggen en naar de school van mijn zoon te brengen. Algauw diende er zich in de wijk nog een school aan waar sprake was van lege kindermonden. Vervolgens nog één in een andere wijk. Inmiddels is mij gevraagd iets dergelijks in de wijk Pendrecht en in Dordrecht op te zetten.”

Hoe komt u nu aan brood en beleg?

„Het meeste brood krijg ik gratis van Albert Heijn, maar ook van andere supermarkten en bakkers. Kilo’s kaas en ander broodbeleg worden gratis bezorgd. Een frisdrankenfabriek zet af toe een pallet met pakjes drinken neer. Elke week mag ik op de veiling in Barendrecht 50 kilo fruit halen. Als ik even omhoog zit, hoef ik maar te kikken en er komt van alles binnen. Het loopt dus als een tierelier.

Inmiddels smeer ik boterhammen voor ruim 60 kinderen: in totaal 400 boterhammen per week. Daar komen nog eens veertig tot vijftig pakjes drinken bij, een kilootje of tien aan fruit en meerdere tussendoortjes. Gelukkig heb ik dagelijks hulp van een metgezel die me helpt met het rondbrengen.”

Ook nare ervaringen opgedaan?

„Toen in het begin de media over me heen vielen, kreeg ik met veel gezeur te maken. Ik zou een slechte vader zijn. Jam en pindakaas waren slecht voor kinderen, want daar zit suiker in. Ik kreeg via e-mail zelfs doodsbedreigingen.

Daar was ik gauw klaar mee. Ik mailde terug: Dit is mijn adres, kom maar langs. Wat heb je liever: dat een kind brood eet met kaas, worst, jam of pindakaas, of een kind zonder brood?”

Houdt u het allemaal nog wel vol?

„Een zeldzame longziekte, twee hartinfarcten en reuma eisen hun tol. Gelukkig is er geld ingezameld voor een elektrisch autootje. Dan gaat het bezorgen beter dan met een bakfiets.”

