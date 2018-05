De Bevrijding herdacht

Veel Nederlanders vieren deze Bevrijdingsdag traditiegetrouw feest. Dat 5 mei helemaal niet de dag is waarop de Duitse bezetter zich in 1945 overgaf, deert niet. Op die datum werd in Hotel de Wereld te Wageningen de capitulatieakte wel besproken, maar de ondertekening door de Duitse generaal Blaskowitz vond een dag later plaats.

In 1945 werd de nationale viering van de bevrijding op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina, gehouden. De regering besloot echter in 1946 de viering naar 5 mei te verplaatsen. Het feest werd tot 1968 een dag verzet als het op zondag viel. Pas sinds 1990 is Bevrijdingsdag officieel een nationale feestdag. Scholieren hebben sinds dat jaar verplicht vrij, werknemers niet. In veel cao’s is vastgelegd dat zij alleen bij een lustrum thuis mogen blijven.

Dit jaar start Bevrijdingsdag voor de zeventigste keer met het ontsteken van het bevrijdingsvuur op het plein voor Hotel de Wereld in Wageningen. Met het vuur worden zeventig fakkels aangestoken. Zo’n 2000 hardlopers verspreiden die naar zeventig steden. Eén team loopt dit jaar naar Leeuwarden, waar deze zaterdag de Nationale Viering Bevrijding 2018 plaatsvindt. Verder vinden er op Bevrijdingsdag verspreid over het land zoals gebruikelijk verschillende defilés en festivals plaats en is de Amsterdamse Amstel ’s avonds het decor van het 5 meiconcert. Thuisblijvers mogen de vlag zonder wimpel hijsen.