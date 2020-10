De bever wint terrein in Nederland

De bever verspreidt zich steeds meer over Nederland. Het dier is ook ver buiten de natuurgebieden waar het dertig jaar geleden is uitgezet te vinden, zo meldt Staatsbosbeheer.

Via de site waarneming.nl worden steeds vaker bevers gezien in Utrecht, Brabant en Limburg. Dat kan komen doordat er fanatieke spotters en melders actief zijn en het hoeft daarmee niet te betekenen dat de bever ook in aantal toeneemt. Wel staat vast dat de spreiding van het dier toeneemt.

In gebieden waar bekend is dat veel bevers zitten, is het aantal wel een oorzaak van grotere spreiding. Zo leven in de Biesbosch zoveel bevers, dat jonge dieren hun territorium verderop moeten zoeken. Dat kan zelfs in steden zijn, aangezien een bever een ongeschikt leefgebied naar eigen hand kan zetten om het bewoonbaar te maken voor zichzelf.

Het verbinden van natuurgebieden draagt ook bij aan de spreiding door het land. Dieren kunnen zich daardoor makkelijker verplaatsen. De bever profiteert daarnaast van de verbetering van riviernatuur, waaronder de waterkwaliteit. Nog een verklaring is dat het dier slechts één vijand heeft, de wolf. Noord-Holland is de enige plek waar de bever nog niet is gesignaleerd.