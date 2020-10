De belangrijkste coronamaatregelen op een rij

Premier Mark Rutte kondigde tijdens de persconferentie een reeks maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Op rijksoverheid.nl werd kort daarna een lijst maatregelen gepubliceerd. Dit zijn de belangrijkste:

Groepen:

- Thuis mogen maximaal drie personen per dag worden ontvangen.

- In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

- Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.

- Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

- Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes. Dat is nu nog een dringend advies, totdat het verplicht dragen van een mondkapje juridisch onderbouwd is.

- In het voortgezet en hoger onderwijs draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

- Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.

- Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Koopavonden worden afgeschaft. Levensmiddelenwinkels mogen wel later dan 20.00 uur openblijven.

- Tussen 20.00 en 07.00 uur mag er geen alcohol of softdrugs meer worden verkocht of bezorgd. Het is niet toegestaan om tussen 20.00 uur en 07.00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.

- In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd dan kan een locatie deels of helemaal worden gesloten. De handhaving wordt aangescherpt. Op zogenaamde doorstroomlocaties (onder meer bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

- Volwassenen mogen alleen sporten op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier mensen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn: Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal). Voetballers (inclusief overig personeel in "bubbel") van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Kinderen mogen sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van de eigen club zijn toegestaan. Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

Reis zo min mogelijk. Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres. Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte. Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken.