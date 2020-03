De Balie brengt vrijheidslezingen online

Het Amsterdamse debatcentrum De Balie zendt deze week elke dag een Vrijheidslezing uit op zijn website. „Nu we in onze bewegingsvrijheid worden beperkt, realiseren we ons meer dan ooit hoe belangrijk vrijheid is”, aldus De Balie.

De lezingen vinden plaats in het kader van de Maand van de Vrijheid, die vanwege het coronavirus niet door kan gaan. De lezingen worden vanaf 19.00 uur uitgezonden in samenwerking met het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, het vfonds. Elke keer staat het verhaal van een vrijheidsdenker centraal, met maandag Inna Shevchenko van de Oekraïense feministische protestgroep FEMEN. Op dinsdag volgt de Vrijheidslezing van journalist Zineb El Rhazoui, die bij het satirische Franse blad Charlie Hebdo werkte ten tijde van de aanslag op de redactie.

Vervolgens staat woensdag Eva Schloss, de stiefzus van Anne Frank, op het programma. Zij overleefde Auschwitz en spreekt zich uit tegen racisme en de groeiende xenofobie in de westerse wereld. Op donderdag is het de beurt aan Patrisse Cullors, medeoprichter van de internationale beweging Black Lives Matter en vrijdag is de Vrijheidslezing van cartoonist Kurt Westergaard.

Verder komt het debatcentrum met twee uitzendingen van het Nationaal Gesprek over Vrijheid, waarin bestuurders met mbo-studenten in Nederland spreken over vrijheid. De eerste is dinsdag met minister van Defensie Ank Bijleveld op het ROC Amsterdam Zuidoost en donderdag is het gesprek te zien met minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op het Summa College in Eindhoven.